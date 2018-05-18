Виталий Мутко: "У Черчесова пока не было возможности реализовать все задуманное и построить команду"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил сожаление из-за травмы Георгия Джикии, передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Также он вспомнил Кубок конфедераций, на котором по его мнению, несмотря на итоговый невыход из группы, сборная России выступила достойно.

– Как считаете, Черчесову удалось построить команду, которая способна достойно выступить на чемпионате мира?

– Сейчас надо просто посмотреть и оценить, как мы готовы, узнать правду. У главного тренера самая сложная работа. Мы сейчас вспоминаем 2008 год, рассказываем о том периоде, делаем фильмы... Тогда была некая плеяда игроков, которые подросли. Я увидел, что по кругу во главе команды побывали все наше тренеры, и понял, что нужен человек, который был на крупных турнирах, что-то выигрывал. И тогда ребята ему поверят.

У Станислава Саламовича пока не было возможности полностью реализовать все, что он планировал, построить команду, как вы говорите. На Кубке конфедераций у нас получилось к концу турнира, например. Несмотря даже на то, что мы в итоге не вышли из группы, мы все помним прекрасную игру с Мексикой. Дух, единство, взаимопонимание! Все жили одним целым. И потом отрезками у Черчесова получалось. С Испание был второй тайм. Но вообще, что ты за семь дней сделаешь?

Есть и второй момент – травмы. К сожалению, это спорт, ты все время кого-то теряешь. У нас выбыл Джикия. Не скажу, что прямо супер-выдающийся футболист, но хороший, качественный игрок. А главное – он боец! Дает необходимый дух команде в обороне. Когда они играли с Федей Кудряшовым, у нас были два настоящих бойца. Помните же, как Васе Березуцкому на Euro-2016 надоело в обороне, он на последних минутах прибежал в штрафную и как дал головой! Вот это – тот самый дух. И его не хватает.

Наш тренер на каждом сборе что-то нарабатывает – а потом из обоймы из-за повреждений кто-то выпадает. Приходится все делать заново. Посмотрите, сколько у нас новых ребят. Теперь ребятам предстоит провести две недели жестой работы на сборах. И это как раз будет шлифовка коллектива.

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