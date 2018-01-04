Виталий Мутко: "Сорокин получит поддержку государства на посту главы оргкомитета ЧМ-2018"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сказал, что генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин получит поддержку государства на посту председателя комитета. 4 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об уходе Мутко с этого поста.

Мутко покинул пост главы оргкомитета ЧМ-2018

Отметим, что вице-премьер РФ сообщил о своем уходе с поста председателя оргкомитета чемпионата мира 2018 года, отметив, что его сменит Сорокин, который стал гендиректором оргкомитета в декабре 2010 года. За два дня до этого Мутко объявил о том, что временно приостанавливает исполнение обязанностей президента РФС, и.о. главы организации стал ее генеральный директор Александр Алаев.

Мутко занимал пост председателя оргкомитета и заместителя председателя наблюдательного совета с момента его учреждения в январе 2011 года.

- Сорокин получит всю необходимую поддержку от государства на посту главы оргкомитета, - цитирует ТАСС Мутко. - Проект в большой степени готовности, сделано много. А задачи, которые мы еще решили в уходящем году, будут реализованы в ближайшем будущем.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.