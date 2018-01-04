Виталий Мутко: "Сорокин получит поддержку государства на посту главы оргкомитета ЧМ-2018"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сказал, что генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин получит поддержку государства на посту председателя комитета. 4 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об уходе Мутко с этого поста.
Мутко покинул пост главы оргкомитета ЧМ-2018
Отметим, что вице-премьер РФ сообщил о своем уходе с поста председателя оргкомитета чемпионата мира 2018 года, отметив, что его сменит Сорокин, который стал гендиректором оргкомитета в декабре 2010 года. За два дня до этого Мутко объявил о том, что временно приостанавливает исполнение обязанностей президента РФС, и.о. главы организации стал ее генеральный директор Александр Алаев.
Мутко занимал пост председателя оргкомитета и заместителя председателя наблюдательного совета с момента его учреждения в январе 2011 года.
- Сорокин получит всю необходимую поддержку от государства на посту главы оргкомитета, - цитирует ТАСС Мутко. - Проект в большой степени готовности, сделано много. А задачи, которые мы еще решили в уходящем году, будут реализованы в ближайшем будущем.
Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.
sadkovskiy
Слава Богу эту крысу наконец-то уволили.Спасибо вам Дмитрий Анатольевич.
20:48
vitaly0409
мудко
20:18
эстонский армеец
Сколько не пыжься перед Западом - свой пинок получил, т.к. царя только через 6 лет смогут "журить", а остальным будет доставаться и сейчас.
19:54
Vol15
В соседи его к Уликаеву..
19:31
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Думаю после ОИ его и из вице-премьеров выпрут, он стал неудобной фигурой бросающей тень на солнцебликого. Пока обе его отставки идут по плану, который я и предполагал.
19:19
Slim Taller
Как-будто,может быть иначе.Можно написать,что Сорокин будет дышать воздухом.
19:08
PLUT-IN
Главное наворованное не отобрали, остальное ерунда.
19:07