Виталий Мутко: "Слоган финальной жеребьевки ЧМ-2018 наиболее точно отражает суть этого исторического момента"

Глава РФС, председатель Оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко выразил мнение, что слоган жеребьевки чемпионата мира-2018, которым стала фраза: "Смотри, как сойдутся звезды" наиболее точно отражает суть предстоящего мероприятия. Жеребьевка мирового первенства пройдет 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце.

– Слоган финальной жеребьевки, на наш взгляд, наиболее точно отражает суть этого исторического момента, – приводит пресс-служба РФС слова Мутко. – Это ключевое мероприятие подготовительного цикла к чемпионату мира по футболу ФИФА.

Болельщики со всего мира с нетерпением ждут этого мгновения, которое утвердит путь сборных к финалу турнира в "Лужниках" и поможет любителям футбола спланировать свое путешествие в Россию.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Сочи.

