Виталий Мутко: "Сейчас у сборной физическое состояние даже лучше, чем в 2008 году"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что перед тренировкой сборной России в Новогорске порекомендовал команде продолжать в том же духе. Национальная команда провела последнюю тренировку перед вылетом в Самару на матч третьего тура группового турнира чемпионата мира-2018 против Уругвая.

- Что вы сказали сегодня футболистам перед тренировкой?

- Особенно нечего говорить, потому что все ребята сами все понимают. Настрой у команды очень хороший. Я порекомендовал им продолжать в том же духе и больше ничего.

- Задача минимум выполнена...

- Еще не совсем. Хотелось бы, чтобы команда вышла из группы с первого места. Самое главное это настрой, дух и самоотдача, которые показывала команда. Если это удастся сохранить, то тогда буде будем замахиваться на Шекспира.

- Какие-то отзывы поступают от других сборных?

- Конечно. Мы все отслеживаем в ежедневном режиме и получаем информацию из команд, от ФИФА, по болельщикам. Все проходит на самом высоком уровне. Всем нравится организация. Команды удовлетворены. Нет практически никаких сбоев. Базы и тренировочные условия у всех прекрасные. Сервисы работают, логистика хорошая. Доставка команд в разные города происходит без перебоев. Наши коллеги из других стран в целом удовлетворены. Мы ничего не ретушируем, показываем все как есть. Да, как в любом доме мы где-то прибрались, сделали реконструкцию аэропортов, улучшили дороги, гостиницы. Мы открытый, гостеприимный народ. думаю, что весь мир это увидит.

- Сборная России больше всех пробежала на турнире в первых двух матчах. Похожа нынешняя форма на 2008 год, когда бегали тоже очень быстро?

- Скажу даже, что сейчас состояние немного лучше. Но это и вопрос восстанавливаемости. У кого-то это происходит быстрее, у кого-то медленнее. Отсюда будут и тактические новшества в следующих матча. Но состояние действительно очень хорошее. Мы это видели по матчам и тренировкам. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Уругвай - Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ