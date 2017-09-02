Виталий Мутко: "Руководить РФС должен освобожденный человек, но до ЧМ совмещение разумно"

Вице-премьер РФ, президент РФС, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко считает, что руководить российским футболом должен человек, освобожденный от других должностей. По его словам, до завершения чемпионата мира нынешнее совмещение допустимо.

– Конечно, это (совмещение. - Прим. "СЭ") крайне сложно. И, наверное, такому виду спорта, как футбол, это не нужно. Уровень футбола в стране мы оцениваем только по выступлениям сборной и клубов на международной арене. Меж тем РФС – это огромное хозяйство: три лиги, 83 региональных федераций, 10 межрегиональных объединений. Плюс это женский футбол, мини-футбол, пляжный футбол, массовый футбол, сейчас взялись за киберфутбол. В России регулярно играют в футбол где-то 2,6 млн человек.

Конечно, футбол – это такая вещь, которой нужно заниматься на постоянной основе, заниматься по-крупному. Первое лицо в таком виде спорта, как футбол, должно быть освобождено от других должностей. Времени, конечно, мало, но я уделяю внимание футболу постоянно. Считаю, что до чемпионата мира нынешнее совмещение это разумно.

– А после чемпионата мира?

– Мне сейчас сложно загадывать. Я был назначен на должность вице-премьера президентом. В 2018 году будут президентские выборы, будет новое правительство. Сейчас я бы загадывать не хотел. Нужно думать о том, как качественно подготовиться к чемпионату мира.