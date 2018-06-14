Виталий Мутко: "Россия покажет достойную игру, если сыграет в свой футбол"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что игроки сборной России покажут достойный футбол на чемпионате мира-2018, если сумеют раскрепоститься.

- Я не сторонний наблюдатель - я вижу, как команда готовится. У меня просто есть уверенность, что ребята должны реализовать свой потенциал, так как у нас много интересных и талантливых игроков, - цитирует ТАСС Мутко. - Если они раскрепостятся, будут играть в свой футбол, то покажут достойную игру. Сейчас их просто хочется поддержать, поскольку мы как бразильцы - максималисты, очень жесткие в оценках.

Он также добавил, что в нынешней сборной собраны лучшие российские игроки.

- Это наша страна и команда, в которой собраны лучшие на сегодняшний момент игроки. Ребята готовились, и все, что у них есть, они отдадут, я уверен в этом. А уж уровень какой есть, такой и будем показывать, - сказал Мутко.

Россия сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта(19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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