Виталий Мутко: "РФС обсудит контракт Черчесова со сборной после ЧМ-2018"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что РФС обсудит новый контракт Станислава Черчесова со сборной России после чемпионата мира-2018. Его действующее соглашение рассчитано до августа 2018 года.
- Когда будет обсуждаться контракт Черчесова? Он у него сейчас действует, впереди чемпионат мира. Чего нам отвлекаться? После чемпионата будем обсуждать, - цитирует ТАСС Мутко.
Черчесов возглавил сборную России летом 2016 года. Под его руководством команда провела 16 матчей, 5 выиграла, 5 свела вничью, 6 проиграла. На ЧМ-2018 россияне сыграют в группе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Сегодня состоялась жеребьевка нового турнира - Лиги наций. Сборная России попала в группу с Турцией и Швецией. Матчи турнира пройдут с сентября по ноябрь.
Черчесов принял национальную команду, когда Мутко был президентом РФС. 25 декабря Мутко приостановил деятельность на посту главы Российского футбольного союза. Исполняющим обязанности президента назначен Александр Алаев.
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Дополнительная информация
- Виталий Мутко
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Сборная Египта
- Сборная Турции (Футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
- Александр Алаев
Stiffupperlip
Временно отстраненному хорошо бы временно заткнуться.
19:59
марк де фоссен
Зря ,Виталий Леонтьич! Надо было продлить,понимаешь,как перед 2014 годом.
19:09