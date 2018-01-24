Виталий Мутко: "РФС обсудит контракт Черчесова со сборной после ЧМ-2018"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что РФС обсудит новый контракт Станислава Черчесова со сборной России после чемпионата мира-2018. Его действующее соглашение рассчитано до августа 2018 года.

- Когда будет обсуждаться контракт Черчесова? Он у него сейчас действует, впереди чемпионат мира. Чего нам отвлекаться? После чемпионата будем обсуждать, - цитирует ТАСС Мутко.

Черчесов возглавил сборную России летом 2016 года. Под его руководством команда провела 16 матчей, 5 выиграла, 5 свела вничью, 6 проиграла. На ЧМ-2018 россияне сыграют в группе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Сегодня состоялась жеребьевка нового турнира - Лиги наций. Сборная России попала в группу с Турцией и Швецией. Матчи турнира пройдут с сентября по ноябрь.

Черчесов принял национальную команду, когда Мутко был президентом РФС. 25 декабря Мутко приостановил деятельность на посту главы Российского футбольного союза. Исполняющим обязанности президента назначен Александр Алаев.