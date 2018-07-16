Виталий Мутко: "РФС обсудит будущее Черчесова в сборной в ближайшее время"

Вице-премьер РФ, председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению чемпионата мира Виталий Мутко сказал, что РФС обсудит вопрос продления контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым в самое ближайшее время. Под его руководством национальная команда добилась лучшего в современной истории результата на мировых первенствах – она дошла до 1/4 финала, где уступила будущему вице-чемпиону – Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).

– Ясно, что на этом чемпионате Черчесов получил колоссальный опыт, – цитирует ТАСС Мутко. – Сейчас надо подвести итоги – будет заседание техкома РФС, потом соберется исполком. Все это будет сделано в кратчайшие сроки.

Я не считаю, что наши ребята прыгнули выше головы – они еще выше могли прыгнуть, таковы тенденции мирового футбола. У нашей команды неплохой уровень, просто ей надо верить в себя – это самое главное. Я всегда в них верил, у них высокий потенциал, просто нашему футболу нужны конкурентная среда внутри чемпионата и приоритет российских игроков.

Напомним, Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года. Его контракт рассчитан до августа этого года.

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