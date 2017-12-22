Виталий Мутко: "Рад, что россияне увидят ЧМ-2018 во всей его красе"

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко остался доволен тем, что переговоры с ФИФА о приобретении прав на освещение чемпионата мира 2018 года прошли успешно. Он отметил, что, как и прогнозировалось, вопрос был решен до конца 2017 года.

Ранее в пятницу, 22 декабря, ФИФА объявила список каналов, который будет освещать мировое первенство на территории России.

- Как мы предполагали и анонсировали, вопрос решен до конца нынешнего года, - цитирует ТАСС Мутко. - Все сопутствующие вопросы были решены. Оставались небольшие нюансы, теперь решение принято. Я рад, что россияне увидят футбол во всей его красе, поздравляю.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.