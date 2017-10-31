20:28 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Виталий Мутко: "Пять городов ЧМ-2018 завершили подготовку к турниру"

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Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Екатеринбург полностью завершили подготовку объектов чемпионата мира 2018 года. Он добавил, что большинство программ подготовки остальных городов находится на финальной стадии. Все работы должны быть завершены к 1 апреля, чтобы в середине мая сдать все необходимые объекты.

– У нас очень сложный график, поэтому всем нужно быть предельно внимательными и четко выполнять планы и сроки, которые себе наметили, – цитирует Welcome2018.com Мутко.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Сочи.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/journal/materials/vitaliy-mutko-pyat-gorodov-chm-2018-zavershili-podgotovku-k-turniru/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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МачоМэн

краснодар уже даано готов

21:00

Medved.

все не закончат даже после ЧМ

20:58

PvsZ

Как понять "полностью завершили", если доделывать и достраивать будут ещё до весны? Это Фроммайхарт так высказался, или местные репортёры так переврали?

20:53

martys

Екатеринбург???? Почти каждый день езжу мимо стадиона, и работа там еще кипит.

20:44