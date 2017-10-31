Виталий Мутко: "Пять городов ЧМ-2018 завершили подготовку к турниру"

Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Екатеринбург полностью завершили подготовку объектов чемпионата мира 2018 года. Он добавил, что большинство программ подготовки остальных городов находится на финальной стадии. Все работы должны быть завершены к 1 апреля, чтобы в середине мая сдать все необходимые объекты.

– У нас очень сложный график, поэтому всем нужно быть предельно внимательными и четко выполнять планы и сроки, которые себе наметили, – цитирует Welcome2018.com Мутко.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Сочи.