Виталий Мутко: "Пустые места в Екатеринбурге? Это вопрос к ФИФА"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко, который посетил тренировку сборной России в Новогорске, отвечая на вопрос о том, почему на матче Египет – Уругвай было много свободных мест, выразил мнение, что если бы нереализованные билеты часа за два попали бы в российский оргкомитет, то все были бы проданы.

– Почему Краснодар не принимает чемпионат мира?

– Сюда можно добавить, почему не принимает чемпионат мира Воронеж, Владивосток. У нас много футбольных городов, но нам нужно было выбрать одиннадцать. Стояла задача – чтобы в принимающих городах мы могли немного изменить инфраструктуру, раскрыть эти города. Поэтому в них новые аэропорты, дороги, отели, стадионы. В принципе, все это в Краснодаре есть. Но мы туда направили сборную Испании. Думаю, этого достаточно. Там сегодня тоже центр футбола.

– Есть понимание, почему в Екатеринбурге на матче Египет – Уругвай было много свободных мест?

– Давайте не обращать на это внимание. Не надо копаться. Я много читаю и мы порой ищем только негатив. На самом деле билетная программа не находится не в руках оргкомитета России, она в руках ФИФА. Туда и надо адресовать вопросы о реализации. Если бы сегодня нам часа за два сказали, что есть пять или десять тысяч нереализованных билетов, поверьте мне, мы могли бы спокойно мобилизоваться. В Екатеринбурге тысячи людей хотели пойти на футбол. У нас нет билетов. Всю квоту билетов, которую нам отдают, мы продали. Но мы как и любая хозяйка имеем крошечное количество билетов. И наши места не пустуют. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

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