Виталий Мутко: "Поверьте, миллионы людей поддерживают нашу сборную"

Вице премьер РФ Виталий Мутко побывал на тренировке сборной России в Новогорске. Он отметил, что безразличия у наших игроков нет, и все это видели.

– Чемпионат мира идет, темп набирается, всех захватывает футбол, – сказал Мутко. – Атмосфера фантастическая, но самое главное – это футбол. Каждая игра дает пищу для размышления и очень много впечатления. Я рад, что более-менее все получается. Нам не нужно рисоваться или подстраиваться. Мы все открыли, что у нас есть, и за это я рад. Вторая игра сейчас будет самая важная.

– До первого матча была травля Станислава Черчесова...

– У нас это было и перед 2008 годом. То, что вы называете травлей, я не могу это подтвердить. Есть болельщики, люди, у которых есть возможность что-то писать, говорить. Мы все время ориентируемся на них. Поверьте, миллионы людей поддерживают эту сборную. Здесь собрана самая лучшая команда, за исключением парней, которые травмированы: Джикии, Васина, Кокорина. Здесь собраны лучше футболисты. Какой у нас есть уровень футбола – мы покажем. То, что они не безразличны – все это видели. Все понимают свою ответственность. Сейчас парням надо быть спокойными. Они прилетят в Санкт-Петербург, подготовятся к игре и она будет для нас главной. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

В первом туре сборная России разгромила Саудовскую Аравию (5:0). Следующим соперником команды Черчесова будет Египет, игра состоится 21 июня в Санкт-Петербурге. В заключительной встрече группового турнира хозяева ЧМ-2018 встретятся с Уругваем (Самара, 25 июня).

Россия – Египет: прямая онлайн-трансляция матча – 19 июня 2018 в 21.00

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