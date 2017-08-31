Виталий Мутко: "Подготовка к ЧМ-2018 идет по графику, но с напряжением"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко признал, что при подготовке к чемпионату мира 2018 года есть вопросы по стадионам в Калининграде и Самаре. Он подчеркнул, что тестовые соревнования на всех аренах мирового первенства будут проводиться в марте-апреле следующего года.

- Такой огромный проект (как чемпионат мира. - Прим. "СЭ") не может быть абсолютно беспроблемным, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Все идет пока в графике, хотя с напряжением – в Самаре в силу того, что там очень сложный, особенный проект. Доставляет много беспокойства благоустройство острова в Калининграде, инженерные системы, дороги. Это будет новый микрорайон, который будет отдан правительству, региону. Калининград сможет там создать социальную инфраструктуру, это будет, конечно, неплохо.

Есть сложный стадион в Самаре, но сомнений нет, что мы его построим. Никакие стадионы за неделю до чемпионата мира вводиться (в эксплуатацию. - Прим. "СЭ") не будут. Практически на всех стадионах мы в марте - апреле проведем тестовые соревнования. На пяти стадионах засеяна трава, на двух это будет сделано до середины сентября.

Напомним, чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.