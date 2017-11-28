Виталий Мутко: "Плакат по праву станет одним из ярких символов ЧМ-2018"

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко выразил уверенность в том, что официальный плакат чемпионата мира 2018 года понравится как болельщикам, так и участникам турнира. Центральной фигурой постера стал вратарь сборной СССР, обладатель "Золотого мяча" Лев Яшин.

- Для нас было очень важно отразить в официальном плакате Россию как страну-хозяйку турнира, - цитирует пресс-служба ФИФА Мутко. - Именно поэтому героем стал наш Лев Яшин, выдающийся вратарь, олицетворяющий отечественный футбол. Уверен, плакат по праву станет одним из ярких символов чемпионата мира-2018 в России, понравится всем болельщикам и самим участникам турнира.

Напомним, жеребьевка чемпионата мира состоится 1 декабря в Москве. Сам турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.