Виталий Мутко: "Определилось большинство участников ЧМ-2018, что дало скачок роста заявок на билеты"

Вице-премьер, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко уверен, что резкий скачок по количеству заявок на билеты на матчи чемпионата мира-2018 связан с завершением отборочных соревнований, по итогам которых определилось большинство участников финальной части турнира.

Ранее сообщалось, что почти 3,5 миллиона билетов было запрошено болельщиками на ЧМ-2018 по итогам первого этапа заявок. Более 300 тысяч заявок ушли на билеты на финал турнира, 150 тысяч – на матч открытия. При этом более 30 процентов общего числа заявок поступили от иностранных болельщиков.

– Да, это хорошая цифра. Мы так и предполагали, потому что закончился тур. 10-11 октября определилось большинство участников чемпионата мира, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – Естественно, это дало большой скачок, особенно тех стран, которые вышли в финальную часть: Польша, в последние дни очень много заявок из Египта, Германии. В целом это подтверждает, что к чемпионату мира большой интерес.

На последних матчах было очень много перфоманса со стороны болельщиков по отношению к России. Было много плакатов на русском. Конечно, большой интерес у чемпионату. И я смысла не вижу в том, чтобы принижать этот интерес. На финал более 300 тысяч заявок. В лидерах заявок (в общем, на все матчи) Германия, Польша, Египет, Америка. Более 30 процентов заявок от иностранных болельщиков. Это такая цифра, которая обычно и фигурирует.

Завершился первый период продажи билетов на ЧМ-2018. ФИФА получила почти 3,5 миллиона заявок