Виталий Мутко - о временных трибунах в Екатеринбурге: "Прекрасно они выглядят!"

Глава РФС Виталий Мутко в интервью "СЭ" заявил, что строительство временных трибун для стадионов – норма. Руководитель отметил, что на арене в Екатеринбурге было принято решение сохранить облик и входные группы арены.

– В западных СМИ широкое обсуждение вызвали временные конструкции стадиона в Екатеринбурге. Что скажете?

– Прекрасно они выглядят! Почему-то западные СМИ молчали, когда на чемпионате Европы в Австрии и Швейцарии были такие же конструкции, – сказал Мутко. – Это норма. Стадион в Екатеринбурге располагается в историческом центре города. Решили сохранить облик и входные группы арены, а чтобы вместимость стала 35 тысяч зрителей, потребовалось возвести две временные трибуны – это хорошие, устойчивые конструкции. Сейчас там создаем все необходимые сервисы для болельщиков. Такие же конструкции есть в Сочи на "Фиште". В будущем эти трибуны будут демонтированы и перевезены на другой стадион. А футбольному клубу "Урал" достанется комфортная, современная арена. С точки зрения наследия у нас все продумано. (Максим МАКСИМОВ)

Полное интервью Виталия Мутко