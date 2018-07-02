Виталий Мутко: "Ничего особенного не произошло. Россия заслужила выход в 1/4 финала"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился впечатлениями от игры сборной России против Испании (1:1, по пенальти - 4:3) в 1/8 финала ЧМ-2018.

- Что произошло? Я считаю, что ничего особенного, потому что команда двигалась к этому и работала очень много, прошла большой подготовительный период, - сказал вице-премьер в интервью официальному сайту РФС. - Я думаю, что в целом она заслужила выход в 1/4 финала. Сегодня была огромная самоотдача. Тактически грамотно сыграли и практически ничего не позволили испанцам сделать. Считаю, что все сделали правильно и порадовали болельщиков. Я очень горд за ребят. Всех поздравляю.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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