Виталий Мутко: "Нет сомнений, что инфраструктурная программа ЧМ-2018 будет выполнена"

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко сказал, что по итогам шестого операционного визита ФИФА по стадионам, которые примут матчи чемпионата мира, состоится обсуждение технических вопросов, связанных с жеребьевкой турнира, а также использованием Красной площади во время мирового первенства. Он также отметил, что международная организация поблагодарила Россию за организацию волонтерской программы на Кубке конфедераций-2017, а также подготовку тренировочных баз.

Инспекционный визит ФИФА стартовал 27 сентября в Екатеринбурге.Также в рамках поездки делегация оценит степень готовности арен в Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде и Калининграде. В заключительный день поездки, 5 октября, состоится визитна главный стадион чемпионата мира - "Лужники".

- Мы рассмотрели вопросы инфраструктуры. Я еще раз обозначил, что подготовка инфраструктуры является государственной программой, - цитирует Welcome2018 Мутко. - Правительство России ее очень жестко контролирует, и нет никаких сомнений, что инфраструктурная программа будет выполнена, так как она находится под контролем самого высокого уровня.

Нужно отметить, что ФИФА выразила нам огромную признательность за проведение Кубка конфедераций, турнир был организован на самом высоком уровне. Был отмечен ряд программ, например, волонтерская, а также подготовка тренировочных баз.

Технические вопросы? Все в рабочем порядке. Мы начинаем инспекционный визит ФИФА, многие вопросы мы перенесли на него, чтобы можно было внимательно их изучить. Уже по итогам визита мы ответим на них.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут 12 стадионов в 11 городах.