Виталий Мутко: "Наступил период подготовки к ЧМ-2018, когда арены получили конкретные очертания"

Вице-премьер Виталий Мутко подчеркнул, что подготовка к чемпионату мира-2018 в России вступила в тот период, когда новые арены получили конкретные очертания. По словам руководителя, речь идет уже не об общей готовности стадионов, а о конкретных нюансах.

– В целом можно отметить позитивные итоги очередного визита экспертов ФИФА и оргкомитета в города, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – Сейчас наступил тот самый период, когда новые арены получили конкретные очертания и разговор уже идет не об общей готовности стадионов, а о конкретных нюансах, которые нужно учесть при операционной подготовке к турниру. И здесь мы с ФИФА преследуем общую цель – чтобы болельщики и участники чемпионата мира смогли получить самые приятные впечатления от участия в турнире.

Первый в истории чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.