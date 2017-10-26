Виталий Мутко: "Надеюсь, что Месси примет участие в презентации мяча чемпионата мира-2018"

Вице-премьер, глава РФС Виталий Мутко выразил уверенность в том, что болельщики Краснодара заслужили своей любовью к футболу принять товарищеский матч между сборными Аргентины и Нигерии, который состоится 14 ноября. В этот же день сборная России проведет контрольную встречу с Испанией.

– Приятно, что аргентинцы выразили желание провести и вторую игру в России. Болельщики из Краснодара это заслужили своим отношением к футболу, – сказал Мутко. – Два участника чемпионата мира сыграют у них в городе, приедет Месси. Это некая компенсация городу за отсутствие чемпионата мира.

Хорошо, что матчи России и Аргентины 14 ноября пройдут в разное время. Болельщики смогут сходить на футбол, а затем вернутся домой и поболеть за нашу сборную.

– Действительно ли Месси примет участие в презентации мяча чемпионата мира?

– Я не могу это анонсировать. Не мы организаторы этого мероприятия, этим занимается ФИФА и "Адидас". Но выражу надежду, что так и будет. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Сочи и Саранске.