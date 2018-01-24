Виталий Мутко: "Надеюсь, Бронницы хорошо подготовятся к приезду сборной Аргентины"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассчитывает, что подмосковные Бронницы, где на время чемпионата мира 2018 году по планирует разместиться сборная Аргентины, хорошо подготовятся к приезду команды. В период с февраля по март 2018 года руководство ассоциации футбола Аргентины намерено посетить комплекс в Бронницах, после чего примет окончательное решение по вопросу проживания во время мирового первенства.

- Вы должны представить, что тут будет жить сборная Аргентины, лучший игрок мира (Лионель Месси), - цитирует ТАСС Мутко. - Сюда будет приезжать множество болельщиков, аргентинцев будет очень много - надо посмотреть, где их размещать, как они смогут провести время. Это будет во всех соцсетях мира, Месси будут читать сотни тысяч человек. К нему будет особое внимание, такого ажиотажа, как вокруг него, мы еще не видели, так что я надеюсь, что мы хорошо подготовимся.