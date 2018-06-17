Виталий Мутко: "На Красной площади строится футбольный городок"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко побывал на тренировке сборной России в Новогорске и отметил, что если россияне сыграют с Египтом на своем уровне, то проблем не будет. Встреча с Египтом состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

– Какие ожидании от матча с Египтом? 5:0 вряд ли получится.

– Некоторые команды выиграли 1:0 и этого достаточно, они заработали три очка. Если сыграем на своем уровне – я не вижу проблем.

– Многие болельщики идут на Красную площадь, а она закрыта. Что там строится?

– Там будет небольшой футбольный городок, футбольное поле, детские турниры. Там проходили концертные мероприятия, связанные с Днем России. Сейчас будет создан некий уголок футбола.

– А раньше нельзя было построить?

– Еще раз отвечаю, там были два концерта: 12 и 13 июня. Сейчас надо все это сделать. Думаю, через несколько дней все откроется.

– Вы сегодня в каком качестве посетили тренировку?

– В качестве человека, члена исполкома РФС. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Россия – Египет: прямая онлайн-трансляция матча – 19 июня 2018 в 21.00

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