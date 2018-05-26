Виталий Мутко на конференции РФС: "Возможно, через 3-4 месяца меня с вами не будет"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о том, как долго еще будет заниматься вопросами футбола.

- Возможно, месяца через три-четыре меня с вами не будет. Я всегда буду с вами, всегда буду краем глаза смотреть за судьбой российского футбола. Напоследок скажу: "Football from my heart*"! - сказал Мутко.

Мутко приостановил деятельность на посту президента РФС в конце декабря, исполняющим его обязанности стал Александр Алаев.

Весной Мутко покинул должность вице-премьера РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. В мае после назначения нового правительства Мутко стал вице-премьером РФ по строительству (Евгений БЕЛОУСОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)

*Футбол из моего сердца" (англ)