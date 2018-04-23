Виталий Мутко: "Мы постоянно мониторим отзывы по стадионам ЧМ-2018 в соцсетях"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил хорошую готовность стадионов чемпионата мира-2018 к старту турнира. В субботу стадион в Саранске принял первый тестовый матч перед ЧМ-2018, а стадион в Волгограде - второй. 28 апреля первая тестовая игра пройдет на "Самара Арене".

- Тестовые матчи удались, все прошло на хорошем уровне, но есть вопросы, над которыми нужно работать, - цитирует ТАСС Мутко. - В первую очередь - это транспорт, транспортные планы не всегда доводятся до населения. Необходимо также учесть и моменты, которые не мешали бы жителям региона. Важен вопрос уборки стадионов, их приходится мыть несколько раз после строительства.

Также вопрос сервисов, питание, туалеты, связь и так далее. Надо работать над маломобильными группами населения. Мы постоянно мониторим соцсети. Какие-то нюансы надо доработать.

Меня поразил Волгоград, у людей сохранились воспоминания о большом футболе. Потенциал огромный. В Саранске вовлеченность людей в подготовку огромная. Все делается с душой и на большую перспективу.

Мы рассмотрели много видео с предыдущих чемпионатов. Проводятся тестовые матчи. Одной ногой мы уже на чемпионате мира.

Хотелось бы, чтобы города и сами обратили внимание на свое благоустройство, особенно это касается объектов за пределами маршрутов турнира.