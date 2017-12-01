Виталий Мутко: "Мы абсолютно готовы к ЧМ. Но на финишной прямой как всегда нужно поработать наиболее интенсивно"

Вице-премьер РФ, президент РФС, а также глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко отметил, что ЧМ-2018 оставит богатое наследие. По его словам, все инфраструктурные объекты пригодятся и после турнира.

– Выполняем все обязательства, которые взяли на себя. ФИФА может это подтвердить. И в области защиты маркетинговых прав, и в плане развития инфраструктуры, и в плане визовых вопросов, и так далее, – подчеркнул Мутко. – Для этого была принята специальная государственная программа, которая сейчас близка к завершению. Чемпионат мира оставит богатое наследие. Пять стадионов уже готовы. Стадион в Самаре введем последним – до 1 апреля. Все арены высочайшего уровня.

Остальная инфраструктура даст толчок развитию регионов. Реконструировали много аэропортов, а в Ростове вообще построен новый. Новые больницы, новый транспорт... Везде появятся поля и тренировочные базы. Все команды уже, по сути, выбрали базы. До середины декабря этот вопрос будет утвержден окончательно. Всем будет обеспечен максимальный комфорт и сервис! Мы абсолютно готовы к чемпионату мира. Но на финишной прямой как всегда нужно поработать наиболее интенсивно. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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