Виталий Мутко: "Многим не нравится все, чтобы мы ни делали для ЧМ-2018"

Глава РФС Виталий Мутко в интервью "СЭ" отметил, что Россия проведет чемпионат мира на высоком уровне, приняв во внимание все недочеты Кубка конфедераций. Также руководитель заявил, что западной прессе часто не нравится работа России.

– Что касается западной прессы – многим не нравится все, чтобы мы ни делали, – сказал Мутко. – Перед Кубком конфедераций многие критиковали безопасность, арены и инфраструктуру, а команды и болельщики в итоге остались в восторге. Недавно провезли журналистов со всех стран по всем городам. Каждый самобытен и современен. Мы же тоже бываем за границей и что мы там порой видим? Взять чемпионаты мира в ЮАР или Бразилии. Просто мы воспитанные люди, не будем просто так всех критиковать. Наоборот, знаем, что организаторы старались, поблагодарили их за работу. У нас все-таки богатый опыт проведения соревнований за 10 лет. После Кубка конфедераций обсудили все недочеты, собрали губернаторов, членов оргкомитета, представителей всех городских служб, провели семинары, рассказали, объяснили, пообщались с ФИФА. Не сомневайтесь – мы проведем чемпионат мира на самом высоком уровне. (Максим МАКСИМОВ)

Полное интервью Виталия Мутко