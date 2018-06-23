Виталий Мутко: "Матч с Уругваем будет сложным, но наша команда поймала свою волну"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко не стал говорить о том, какого соперника он хотел бы видеть на следующей стадии турнира.

– Вы традиционно приезжаете в гости к сборной России перед ее отъездом на матчи. Что нового увидели сегодня?

– Перед каждым матчем есть изменения, исходя из соперника, тактики и задач. Конечно, видно ряд задумок. В целом, ребята занимались в хорошем темпе и с хорошим настроением.

– Предстоит матч с самым сложным соперником по группе. Какие ожидания от игры?

– Чемпионат мира так проходит, что сказать, кто сложный, а кто слабый очень сложно. Кто-то бы мог подумать о сюрпризах в матчах, например, Аргентины и Хорватии ил Сербии со Швейцарией. все соперники сложные. Нам не было просто и Саудовской Аравией, как и с Египтом. Эти матчи внешне кажутся простыми, но таковыми не являются. Предстоящий матч тоже будет сложным. В целом, думаю, ребята поймали свою волну: настрой, самоотдачу. Это самое главное. Если это сохраним, будет все нормально.

– То есть, ожидаете некоего продолжения?

– Да, хочется, конечно, но игра на игру не приходится. Я ожидаю, что наш настрой сохранится.

– Какого соперника хотели бы в следующей стадии: Португалию или Испанию?

– Не надо загадывать. Это всегда плохо. В любом виде спорта. Надо показывать свою игру, чтобы побеждать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Уругвай - Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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