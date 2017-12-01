Виталий Мутко: "Кремлевский дворец выбран для жеребьевки ЧМ-2018 неслучайно"

Вице-премьер РФ, президент РФС, а также глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко заявил, что страна подходит к подготовке к чемпионату мира 2018 года очень ответственно. Сегодня, 1 декабря, в Кремлевском дворце состоится жеребьевка турнира, начало мероприятия - 18.00 по московскому времени.

- Жеребьевка - это уже по-настоящему футбольное событие, которого мы все с нетерпением ждем. Готовимся к чемпионату мира очень ответственно, и Кремлевский дворец выбран неслучайно - ведь это место в самом сердце столице, рядом с ее святынями. Мы хотим показать своим гостям свое гостеприимство. И сделаем все, чтобы чемпионат мира прошел на самом высоком уровне. Надеюсь, все наши усилия этому поспособствуют. Добро пожаловать в Россию! (Филипп ПАПЕНКОВ)

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.

Жеребьевка чемпионата мира-2018. LIVE!