Виталий Мутко: "Корея будет достойно выглядеть на ЧМ-2018"

Президент РФС Виталий Мутко после победы сборной России над Кореей (4:2) в контрольном матче отметил, что новички команды Константин Рауш и Мариу Фернандес достойно себя проявили в поединке.

– Как вам игра Рауша и Фернандеса?

– Рауш проявил себя в команде, еще когда мы вызывали его на расширенный сбор. Он здорово сыграл против "Динамо" и усилил конкуренцию в своей линии. Очень добротный, старательный игрок. Может, в первый раз он перестраховывался. С пасом у него все в порядке, устойчивая психика, разбирается в любой ситуации. Мне он еще тогда понравился и сейчас тоже. И потом, выступать в бундеслиге – это определенный уровень. Что касается Фернандеса, мы все знаем его уровень. Это боец. Ему надо освоиться. Это скоростной игрок и он сразу добавил скорости. Практически с его прострела мы забили мяч.

– Как вы оцениваете корейскую команду?

– Очень хорошо. Эта сборная хорошо игра и уступая со счетом 0:4 забила два мяча – это говорит о ее характере и настроенности. Я считаю, что для нас и Кореи эта игра принесла много пользы. Думаю, эта сборная на чемпионате мира будет достойно выглядеть. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча Россия - Корея