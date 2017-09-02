Виталий Мутко: "Кому люди поверят - тому, кто пишет что-то негативное про ЧМ, или Криштиану Роналду?"

Вице-премьер РФ, президент РФС и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко отметил, что количество заведомо негативной информации о чемпионате мира в иностранных СМИ постепенно идет на убыль. Однако, по его словам, определенные нападки наверняка будут продолжаться.

- На них (на нападки) мы внимания не обращаем. Есть технология, как на это отвечать: работать спокойно и качественно, - цитирует ТАСС Мутко. - Безусловно определенная пропаганда будет продолжаться, но количество негатива пошло на убыль после того, как все увидели отличную организацию Кубка конфедераций.

Криштиану Роналду приехал на турнир и написал в Инстаграме: "Спасибо, Казань!" И кому люди поверят - тому, кто пишет что-то негативное, сидя на работе, или Роналду и болельщикам, реально побывавшим на турнире?