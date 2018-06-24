Виталий Мутко: "Карасев отсудит на ЧМ-2018 не хуже, чем другие арбитры"

Вице-премьер РФ, член исполкома РФС Виталий Мутко выразил уверенность, что Сергей Карасев достойно отработает на матче чемпионата мира-2018 между Австралией и Перу. Бригада Карасева получила назначение на матч группового турнира, который пройдет 26 июня в Сочи.

- Здорово, абсолютно уверен, что Карасев отсудит не хуже, чем судят все другие арбитры, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Хочу пожелать ему удачи, он опытный и достойный арбитр, лучший в России. Уверен, Карасев достойно будет работать в этой игре.

Австралия - Перу: чемпионат мира по футболу, 26 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)