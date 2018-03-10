Виталий Мутко: "Иностранцы выкупили почти половину билетов на чемпионат мира-2018"

Глава РФС Виталий Мутко отметил, что половину билетов на чемпионат мира-2018 выкупили иностранные болельщики.

- Исходя из статистики проданных билетов, мы выяснили, что примерно 49% билетов приобрели иностранные граждане, а 51% - россияне, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Если взять всю билетную программу, то цифра в 1,5 миллиона предполагаемых болельщиков очень корректна. Мы исходим из того, что более миллиона являются обладателями билетов, но, возможно, что люди приедут и без билетов, просто поддержать свою команду, почувствовать атмосферу чемпионата, провести свой отпуск.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.