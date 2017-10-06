Виталий Мутко: "Иностранцам нужно верить побывавшим в России туристам, а не пропаганде"

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко отметил, что проблем у английских и немецких болельщиков на чемпионате мира 2018 года в России не будет. Вчера сборные Англии и Германии обеспечили себе участие в ЧМ-2018.

– Мы их поздравляем от всей души, – цитирует ТАСС Мутко. – Никаких сомнений в том, что чемпионы мира немцы попадут на чемпионат мира, не было; да и сборная Англии спокойно решила задачу. Эти команды – украшение любого турнира, без них чемпионат мира обеднел бы. Мы сделаем все, чтобы им было комфортно в России; сборная Германии уже ощутила на себе российское гостеприимство, когда выступала на Кубке конфедераций.

Надо слушать тех, кто бывал в России – например, на финале Лиги чемпионов [2008 года] между "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Надо ориентироваться на людей, а не на пропаганду и продолжающиеся желания дискредитировать Россию. В Россию с туристическими целями ежегодно приезжают миллионы людей, на них и нужно ориентироваться. Популярность нашей страны растет с каждым годом, потому что у нас безопасно, комфортно и есть много на что посмотреть.

Мы ждем английских и немецких болельщиков. Никаких проблем у них не будет. Для обладателей билетов въезд будет безвизовым. Когда в Москве проводился финал Лиги чемпионов, болельщикам нужно было делать визы, платить за них, сейчас же ничего такого не будет. Паспорт болельщика можно будет получить как в электронном виде, так и по почте.