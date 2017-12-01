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Виталий Мутко: "Группа у сборной России ровная"

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Глава РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил удовлетворение результатами жеребьевки группового турнира чемпионата мира-2018. По его словам, состав всех групп получился ровным. Напомним, соперниками России по квартету А станут Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.

– Практически все города получат возможность увидеть лучших игроков мира, – сказал Мутко. – В каждом городе будет один или два топовых матча. Все насладятся его величеством футболом, это хорошо. Группа у сборной России ровная, дает неплохие шансы всем четырем командам.

Есть Уругвай – топ-команда, есть сильный Египет с Салахом в составе. О Саудовской Аравии еще соберем информацию. Да вообще состав групп чемпионата подучился ровным. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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Материалы сюжета: Чемпионат мира-2018. Жеребьевка
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Maren13

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