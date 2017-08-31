Виталий Мутко: "Готовность России к ЧМ-2018 превышает 80 процентов"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что многие стадионы, на которых в 2018 году будут сыграны матчи чемпионата мира, будут сданы к концу года. По его словам, общая готовность инфраструктуры к турниру находится на высоком уровне.

- Люди (журналисты, принявшие участие в пресс-туре по стадионам ЧМ-2018. - Прим. "СЭ") не впервые видят, как готовятся чемпионаты мира, и они видят, что идет огромная работа, меняются города, будет огромное наследие: аэропорты, дороги, инфраструктура, отели, стадионы, тренировочные поля. Все это в высокой степени готовности. 180 объектов различной направленности находятся в высокой степени готовности, более 80 процентов. Многие из них будут к концу года сдаваться. В целом мы увидели, что оценка очень высокая.

Напомним, чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мирового первенства будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.