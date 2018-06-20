Виталий Мутко: "Главное - есть команда, у этой сборной России есть мысль, она нацелена на результат"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов решил самую главную задачу на чемпионат мира-2018 - создал команду. Российская команда переиграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1) и практически гарантировала выход в 1/8 финала.

- Смотря что иметь под главной задачей, - цитирует ТАСС Мутко. - Главное - есть команда, у этой команды есть мысль, она нацелена на результат. Да, в этом плане он задачу выполнил. Он сделал команду. По ходу подготовки пришлось менять основу, теряли игроков хорошего качества, основных. Но есть игра, есть разные гипотетические расклады, это спорт, в нем все может быть. Давайте готовиться к следующей игре, она может быть сложной.

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