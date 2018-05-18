Виталий Мутко: "Футболисты сборной России не поднимали тему премиальных за чемпионат мира-2018"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко, приехавший в пятницу в Новогорск посмотреть тренировку сборной России, рассказал, о чем общался с игроками. Он заявил, что ему нравится нынешняя команда, а также расписал схему начисления премиальных за чемпионат мира-2018.

– Поговорили с командой?

– Да, конечно. Но самые главные слова будут сказаны, думаю, перед самим чемпионатом. Сейчас я просто поздравил ребят с тем, что они получили возможность представлять страну на самом главном турнире в их жизни, на домашнем чемпионате мира. Поблагодарил Сережу Игнашевича, который принял решение вернуться в сборную.

У нас сейчас хорошая команда. Есть и опытные игроки, которые прошли несколько крупных турниров, в том числе и чемпионат Европы-2008. Я с ним был – плечом к плечу. Сейчас у нас есть молодежь, которая подросла. Поблагодарил сегодня ребят за чемпионат, который вышел очень интересным. Особенно концовка! Она совпала с введением новых стадионов, все это создало некий приток болельщиков, подняло всеобщий энтузиазм.

Так же поговорили о том, что у нас есть проблема, нам всем вместе нужно вернуть доверие болельщиков, мы должны быть открыты. Футбол часто критикуют. Может, справедливо. Может, нет. И именно про это мы сейчас говорили. А накручивать ребят пока нет смысла. Я попросил отрешиться от клубных, личных, семейных дел, попробовать сконцентрироваться на подготовке, пройти этот сложный период. Впереди – две недели очень напряженной работы в Австрии. Нужно пройти этот период.

Мне нравится наша команда! И ее настрой, и ребята. Все – классные. Надеюсь, у нас все получится, и мы порадуем людей.

– Настрой – настроем, но перед каждым большим турниром есть еще и разговор о деньгах. О премиальных. В сборной России он был?

– Нет. У меня совершенно другие принципы – и в 2008-м, и сейчас. Я всегда говорю: все, что вы заработаете, – все ваше. Никаких премий за каждый матч, выход на поле. Есть призовой фонд, который платит федерации ФИФА. За каждую игру в подгруппе поступает определенная сумма денег... Определенные проценты забираются на организацию, перелеты, содержание национальной команды, в фонд солидарности для детского футбола. А остальное – игрокам.

Никаких дополнительных премиальных, как в прежние времена, не будет. А то будет как после моего ухода: по два миллиарда кредиторская задолженность, имеешь определенный бюджет – и пишешь 120 процентов премиальных, хотя доходов никаких нет. Все премиальные, кстати, будут опубликованы. Сможете зайти и посмотреть, пересчитать с калькулятором.

Все уже давно согласовано с игроками, капитаном. Стоят подписи. И самое главное – за каждую игру никто платить не будет. А вообще ребята эту тему даже не поднимали. По крайней мере, в общении со мной. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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