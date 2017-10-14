Виталий Мутко: "Есть желание как минимум выйти из группы на ЧМ-2018"

Глава РФС Виталий Мутко в интервью "СЭ" заявил, что надеется на выход из группы российской сборной на чемпионате мира-2018. Также руководитель отметил, что команде никак не удается провести матчи оптимальным составом.

– Какие задачи будут поставлены перед сборной на ЧМ-2018?

– Предстоящие контрольные матчи как раз должны показать, каких целей мы способны достичь, – сказал Мутко. – Конечно, есть желание как минимум выйти из группы. И потом побороться за самое высокое место. К этой теме мы еще будем возвращаться – вместе с командой, с тренером. В принципе движемся вперед, все футболисты стараются и с огромным желанием приезжают в национальную команду. Но пока никак не получается сыграть оптимальным составом. Вот опять Головин, Дзагоев были травмированы, Глушаков отсутствовал. Но это жизнь. Перед Кубком конфедераций тоже пришлось перестраиваться после потери Зобнина, у которого была важная роль. Но мы всех ждем, на всех рассчитываем. Так что давайте пока не станем торопиться с задачами, к этой теме мы еще вернемся. А сейчас команда находится в стадии подготовки. (Максим МАКСИМОВ)

Полное интервью Виталия Мутко