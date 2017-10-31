Виталий Мутко: "Есть определенные отставания по ряду объектов ЧМ-2018"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что есть определенные отставания по ряду объектов чемпионата мира 2018 года. Однако, по его словам, в целом ситуация под контролем и больших тревог не вызывает.

Сегодня Мутко провел совещание с городами-организаторами чемпионата мира, посвященное ходу подготовки к турниру.

- В целом все идет напряженно, везде ведутся работы. Есть определенные отставания по ряду объектов, но в целом ситуация под контролем и больших тревог не вызывает, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Подчеркну, что идет очень напряженная работа. Одно дело - строительство и совсем другое - ввод в эксплуатацию.