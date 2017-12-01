Виталий Мутко: "Даже не думал, что Россию могут лишить ЧМ-2018"

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко сказал, что нет оснований для лишения страны права проведения чемпионата мира 2018 года. По его словам, Россия занимается этим проектом для себя, а не кого-то другого.
– Мы никогда на эту тему (лишения России права проведения ЧМ-2018 - Прим. "СЭ") не задумывались – нет и не было оснований для таких вопросов, - цитирует ТАСС Мутко. - Общественным мнением, особенно на международном уровне, очень серьезно манипулируют. Есть мастера таких дел, они уже тысячу лет этим занимаются, и у них это хорошо получается. Однако поддержка политического руководства страны не давала даже думать о том, что нас могут лишить чемпионата мира. Мы исходили из того, что этот проект мы делаем не для кого-то, а для себя. Это очень масштабный проект, мы развиваем с его помощью страну – в программе подготовки более 600 мероприятий, которые мы реализуем.
Помимо материального наследия, существует еще и нематериальное. Это 40 тысяч волонтеров, работники социальной сферы, обслуживания, таможенной службы, полиции. Люди смогут прикоснуться к такому крупному проекту. Это мы делаем прежде всего для себя, для своей страны. Естественно, мы хотим, чтобы в мире лучше узнали нашу страну – не только Москву и Санкт-Петербург, но и другие города.
Напомним, сегодня, 1 декабря, в Москве состоится жеребьевка чемпионата мира. Финальный турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.
Что думает мир о ЧМ-2018 в России // Жеребьевка ЧМ-2018. С кем сыграет Россия?
10 вопросов о жеребьевке ЧМ-2018
Lars Berger
Два раза повторил, что делает все "для себя". А люди могут только прикоснуться...) И ведь даже не стесняется!
09:22
ymovan
Как пел В.Высоцкий "...Я не люблю уверенности сытой..."
09:05
NHL Phantom
Вообще-то давно пора задуматься г-ну Мутко на эту тему. Поражает бездействие российских спортивных чиновников как по поводу ЧМ, так и Олимпиады.
09:04
Konst053
Ключевые слова в этой фразе - "не думал". Он вообще никогда ни о чём не думал
08:58
stambul
Когда нибудь у тебя проснется совесть,господин мутко?
08:57
Джон....Сильвер
А ты вообще ни о чем не думаешь! Не думал, что могут лишить медалей за Сочи. Не думал, что наших спортсменов будут поливать грязью и плевать огромной стране в лицо. Сейчас про футбол не думаешь. В любой нормальной стране тебя бы уже давно как минимум погнали с должности, а максимум еще и тюремный срок влепили! А ты цветешь и пахнешь на горе всей страны!
08:52
Trezvy
Мутко также не думает, что его могут лишить всех его высоких должностей за допинговый скандал в Сочи-2014.
08:39