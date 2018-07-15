Виталий Мутко: "ЧМ позволил россиянам прочувствовать уникальность и дружелюбие своей страны"

Вице-премьер РФ, председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению чемпионата мира Виталий Мутко подчеркнул: турнир не только открыл Россию всему миру, но и позволил самим россиянам прочувствовать уникальность и дружелюбие страны.

- Чемпионат удался, он прошел на высоком уровне, и это уже сложно изменить - это мнение людей, побывавших в нашей стране, - цитирует ТАСС Мутко. - Но не менее важно, что россияне благодаря этому чемпионату прочувствовали свою уникальность, открытость и дружелюбие. Сейчас всех нас можно поздравить с большим футбольным праздником.

Люди в восторге от пребывания в России, это результат труда миллионов людей, может и незаметных на первый взгляд, - служб безопасности, волонтеров, стюардов, транспортных служб. Замечательно отработали все города, мы приобрели бесценный опыт. Это - общий успех.

К тому моменту (Россия получила право проведения чемпионата мира в декабре 2010 года.) завершился чемпионат мира в Германии, он всех тогда впечатлил, мы увидели Германию по-новому. Это - сила футбола. И, презентуя нашу заявку, мы знали, на что способны.

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