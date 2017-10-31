Виталий Мутко: "Больших тревог по стадиону в Самаре к чемпионату мира-2018 нет"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что стадион в Самаре - единственный, на котором еще не уложен газон. Мутко также добавил, что у него нет каких-то больших тревог по готовности этой арены.

- По Самаре в целом мы сегодня подробно рассмотрели этот вопрос, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Прежде всего, ход строительства стадиона. Ряд СМИ сейчас говорит, что там есть трещины, какие-то другие вопросы нарушения норм, но могу сказать, что все мероприятия с проведением строительного контроля проведены, принят ряд решений, связанных с устранением. Каких-то больших тревог у нас по этому стадиону нет, и его ввод должен быть под жестким контролем.

Получилось очень сложное инженерное сооружение, но таким его запланировал регион. Сегодня мы приступаем к демонтажу всех временных опор на стадионах, так называемому раскружаливанию, и кровля примет уже свое проектное положение. Думаю, что в течение недели эта работа будет выполнена, и примем решение по укладке газона. Пока этот стадион единственный, на котором еще не уложен газон. Есть ряд технических решений, которые позволяют или засеять и создать парник небольшой, или это будет в следующем году рулонный газон. В целом этот стадион с точки зрения готовности и обеспечения инженерной системы на очень высоком уровне. Этот стадион уникальный, потому что практически весь на сварке - более 1,6 тысячи швов.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.