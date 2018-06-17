Виталий Мутко: "База для сборной России в Новогорске - это великолепное решение"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко после тренировки сборной России в Новогорске отметил, что Саранск блестяще справился с задачей принятия чемпионата мира.

- Вы говорили, что в Лужниках будет построен футбольный городок, в том числе и база для сборной.

- Это все в будущем. В концепции развития Лужников. Хотя я все больше убеждаюсь, что вернуть сюда сборную России, спустя тридцать лет, это великолепное решение. Вы видите, что здесь идеальные условия. Команде все нравится. И потом, это дух Новогорска. Парни из других сборных выходят на балконы и смотрят. Здесь совершенно другая атмосфера. Будем надеяться, что и там мы сможем создать такой центр.

- Что вы сказали сборной перед тренировкой?

- Дзагоева поздравил и пожелал ему удачи.

- Иностранные болельщики отмечают, что здесь организация лучше, чем в Бразилии. Как у вас с английским? Вы обещали идеально его выучить.

- Я спокойно общаюсь со всеми и сейчас еду на встречу с коллегами из других федераций. Много общения. Еще есть вопросы. Особенно по тем городам, которые не проводили Кубок Конфедераций и не имеют такого опыта. Но вот Саранск вчера блестяще справился со своей задачей. Другие города тоже вступают. Пожелаем им всем удачи. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Матч Россия – Египет состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. В заключительной встрече группового турнира хозяева ЧМ-2018 встретятся с Уругваем (Самара, 25 июня).

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