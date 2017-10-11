19:57 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Виталий Кличко: "Жалею, что не зашел к сборной Украины в раздевалку"

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Бывший чемпион мира по версиям WBO и WBC Виталий Кличко расстроен непопаданием сборной Украины в стыковые матчи чемпионата мира-2018. Кличко также добавил, что главный тренер Андрей Шевченко приглашал его в раздевалку национальной команды.

– Я чуть ли не плакал, – цитирует NewsOn Кличко. – Андрей Шевченко приглашал меня прийти в раздевалку перед матчем и сделать наставление футболистам. Я могу сказать, не иронично, а вполне серьезно: жаль, что я не пришел. Если бы я заранее знал, то наверняка бы их настроил, чтобы они играли более агрессивно. Жаль.

Дополнительная информация

https://newsone.ua/ru/klichko-o-matche-ukraina-xorvatiya-zhaleyu-chto-ne-zashel-k-shevchenko-v-razdevalku/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Millwall82

А так...безусловно жаль что Украина не приедет. Уж лучше на нее пойти, чем на все эти хорватии и мозамбики.

20:27

Millwall82

Шевченко в отличии от тебя, майданутый. Великий спортсмен и футболист. А ты кто был? Очень посредственным боксером? Который эпичные нокауты получал.

20:25

Serenky25

После матча бы зашел. Тоже в тему было бы. ((((:

20:25

crazysun78

так заходить тогда к хорватам надо было

20:10

Dymanomashina

...и не вломил.

20:05