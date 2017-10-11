Виталий Кличко: "Жалею, что не зашел к сборной Украины в раздевалку"

Бывший чемпион мира по версиям WBO и WBC Виталий Кличко расстроен непопаданием сборной Украины в стыковые матчи чемпионата мира-2018. Кличко также добавил, что главный тренер Андрей Шевченко приглашал его в раздевалку национальной команды.

– Я чуть ли не плакал, – цитирует NewsOn Кличко. – Андрей Шевченко приглашал меня прийти в раздевалку перед матчем и сделать наставление футболистам. Я могу сказать, не иронично, а вполне серьезно: жаль, что я не пришел. Если бы я заранее знал, то наверняка бы их настроил, чтобы они играли более агрессивно. Жаль.