Виталий Кличко: "Жалею, что не зашел к сборной Украины в раздевалку"

Бывший чемпион мира по версиям WBO и WBC Виталий Кличко расстроен непопаданием сборной Украины в стыковые матчи чемпионата мира-2018. Кличко также добавил, что главный тренер Андрей Шевченко приглашал его в раздевалку национальной команды.
– Я чуть ли не плакал, – цитирует NewsOn Кличко. – Андрей Шевченко приглашал меня прийти в раздевалку перед матчем и сделать наставление футболистам. Я могу сказать, не иронично, а вполне серьезно: жаль, что я не пришел. Если бы я заранее знал, то наверняка бы их настроил, чтобы они играли более агрессивно. Жаль.
Дополнительная информация
https://newsone.ua/ru/klichko-o-matche-ukraina-xorvatiya-zhaleyu-chto-ne-zashel-k-shevchenko-v-razdevalku/
Millwall82
А так...безусловно жаль что Украина не приедет. Уж лучше на нее пойти, чем на все эти хорватии и мозамбики.
20:27
Millwall82
Шевченко в отличии от тебя, майданутый. Великий спортсмен и футболист. А ты кто был? Очень посредственным боксером? Который эпичные нокауты получал.
20:25
Serenky25
После матча бы зашел. Тоже в тему было бы. ((((:
20:25
crazysun78
так заходить тогда к хорватам надо было
20:10
Dymanomashina
...и не вломил.
20:05