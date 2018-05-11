Виртуальные двойники Льва Яшина появятся в 11 городах ЧМ-2018

Виртуальные двойники легендарного советского вратаря Льва Яшина появятся на 12 стадионах 11 российских городов в период проведения чемпионата мира, информирует официальный сайт мэра Москвы. Сфотографироваться с 3D-копией вратаря можно будет при помощи приложения Histars во время ЧМ-2018 с 14 июня по 15 июля.

"Цифровые двойники Льва Яшина появятся возле стадионов в 11 российских городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу... В их числе столичный "Спартак" и Большая спортивная арена "Лужников", а также стадионы Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, Нижнего Новгорода, Самары, Волгограда, Ростова-на-Дону, Калининграда, Екатеринбурга и Саранска", – говорится в сообщении.

Как сообщается, копия в Москве также появится на площадке фестиваля болельщиков на Воробьевых горах, в парке Горького, Таганском парке, в парках "Зарядье" и "Сокольники".