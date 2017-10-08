Вирджил ван Дейк: "У Голландии нет шансов попасть на чемпионат мира"

Защитник сборной Голландии Вирджил ван Дейк считает, что у его команды нет шансов выйти в финальную часть ЧМ-2018. Для этого голландцам в заключительном туре отбора нужно обыграть Швецию с разницей более чем в шесть мячей.

– Есть ли еще хотя бы шанс? Да нет у нас никаких шансов, – цитирует "Прессбол" ван Дейка. – Играть со шведами будет очень сложно. Конечно, мы выйдем на поле и попробуем. Посмотрим, чем все закончится.

Пожалуй, результат игры скандинавов против люксембуржцев сказался на наших действиях. Все случилось так быстро, и это была жесть. Возможно, поэтому в Беларуси мы начали немного паниковать и спешить с самого начала.