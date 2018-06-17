Виновник наезда на болельщиков: "Я убегал, потому что испугался, что меня убьют"

Такист, который совершил наезд на пешеходов в Мосвке, объяснил свое поведение после ДТП. Молодой человек после аварии выбралися из машины и стал убегать от толпы людей.

- Я увидел людей и стал убегать, - заявил таксист на допросе в ГУМВД России в Москве. - Я просто испуглася. Испугался, что меня убьют.

В результате аварии постарадил 7 человек, которые с различными травмами попали в больницы. Среди них было два болельщика из Мексики, приехавшие в Москву поддержать свою команду на чемпионате мира-2018​.

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