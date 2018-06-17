Виновник наезда на болельщиков в Москве дал первые показания

Водитель такси, который совершил наезд на пешеходов в центре Москвы, дал первые показания, сообщает ГУМВД России в Москве. В результате ДТП пострадали 7 человек, которы с различными травмами были направлены в больницы.

- Я никогда не нарушал, все было хорошо. На работе все уважали, - заявил таксист. - За рулем я был 20 часов. Поспал перед этим 2-3 часа. Не знаю, как это получилось. Хотел нажать тормоз, но назал газ. Не знаю, почему. Потом уже людей увидел и начал убегать.

Напомним, среди пострадавших - два болельщика сборной Мексики, которые приехали в Москву поддержать свою команду во время ЧМ-2018.