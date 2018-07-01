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"Вильярреал" - британским СМИ: "Не можем помочь вам в вопросе о допинге у Черышева"

Денис ЧЕРЫШЕВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Денис ЧЕРЫШЕВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

"Вильярреал" прокомментировал сообщения иностранных СМИ о возможном применении допинга нападающим сборной России Денисом Черышевым, выступающим в составе этого клуба. 27-летнего россиянина обвинили в употреблении гормонов роста во время лечения в Испании.

- Мы не можем помочь вам в этом вопросе, - приводит Daily Mail слова представителей "Вильярреала".

Ранее РФС заявил, что обвинения Черышева в применении допинга основаны на искаженной информации, а лечение футболиста проходило строго в рамках правил.

Черышев на чемпионате мира-2018 принял участие в трех матчах группового турнира (5:0 с Саудовской Аравией, 3:1 с Египтом, 0:3 с Уругваем) и забил три гола. Россия вышла в 1/8 финала турнира, где встретится с Испанией.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Испания - Россия

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Победой Испании в основное время
55.3%
Победой Испании в дополнительное время
2.4%
Победой Испании в серии пенальти
0.8%
Победой России в основное время
24.8%
Победой России в дополнительное время
8.5%
Победой России в серии пенальти
8.1%
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