Вилья получил травму на тренировке сборной Испании

Нападающий сборной Испании Давид Вилья на тренировке команды получил небольшую травму бедра, информирует пресс-служба местной федерации футбола. Отмечается, что форвард останется в расположении национальной команды, а его участие в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Лихтенштейна будет зависеть от хода восстановления.

Напомним, что в субботу 35-летний игрок "Нью-Йорк Сити" принял участие в матче против Италии (3:0). Эта встреча стала для Вильи первой за три года в майке национальной команды.