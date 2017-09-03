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18:01 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Вилья получил травму на тренировке сборной Испании


Нападающий сборной Испании Давид Вилья на тренировке команды получил небольшую травму бедра, информирует пресс-служба местной федерации футбола. Отмечается, что форвард останется в расположении национальной команды, а его участие в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Лихтенштейна будет зависеть от хода восстановления.

Напомним, что в субботу 35-летний игрок "Нью-Йорк Сити" принял участие в матче против Италии (3:0). Эта встреча стала для Вильи первой за три года в майке национальной команды.

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